Niedziele handlowe

Zakaz handlu w niedzielę. Czy w tę niedzielę [26.03.2023] sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2023. Czy w niedzielę 26 marca roku czynne będą takie sklepy jak Lidl, Biedronka i wszystkie sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych? Czy niedziela 26 marca 2023 roku jest niedzielą, w którą to nie obowiązuje zakaz handlu? Zobacz, gdzie zrobisz zakupy w najbliższą niedzielę. Warto zwrócić uwagę na to, że zbliżamy się do świąt wielkanocnych. W tym okresie ruch w sklepach rośnie i zapewne wielu konsumentom przydałyby się dodatkowe dni na przedświąteczne zakupy.