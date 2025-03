Stary polski browar ma poważne problemy. Co z pracownikami?

Autor:

Euro w Polsce? Stanowisko wiceprezes NBP

Marta Kightley, wiceprezes NBP, podczas LSE Polish Economic Forum w Londynie wyraziła swoje stanowisko w sprawie euro. Jej zdaniem, kluczowe jest utrzymanie niezależnej polityki monetarnej. Kightley oparła się na badaniach NBP: - "Po pierwsze, co kwartał przeprowadzamy ankietę. Pytamy firmy, mamy panel 2 tys. przedsiębiorstw, które które pytamy o kurs wymiany. Wyniki wskazują, że nie uważają go za jedną z głównych barier handlowych".

Podkreśliła, że eksporterzy radzą sobie doskonale: - "I faktycznie, jeśli spojrzeć na ostatnie 20 lat, udział naszego eksportu w globalnym eksporcie podwoił się. Eksporterzy eksportują więc dalej i nie traktują waluty ani kursu wymiany jako problemu".

Wiceprezes NBP o obniżeniu stóp procentowych

Kightley odniosła się do argumentu o niższych stopach procentowych: - "Nie rozumiem argumentu, że niższe stopy procentowe ze strefy euro pomogłyby naszej gospodarce, ponieważ w strefie euro mieliśmy lata ujemnych stóp procentowych, a nasz wzrost był wyższy". Sugeruje, że połączenie niskich stóp i wysokiego wzrostu może destabilizować.

Nie waluta decyduje o znaczeniu w UE

Wiceprezes NBP obaliła tezę o wzroście znaczenia w UE dzięki euro:

Nie sądzę, by miało znaczenie, czy jesteśmy członkiem strefy euro, czy nie, pod względem tego, jak ważni jesteśmy w UE, ponieważ liczy się wielkość gospodarki. W przeciwnym razie Słowacja byłaby ważniejsza od Czech. Tak nie jest. - powiedziała Kightley, cytowana przez "BI".

Podkreśliła, że to siła gospodarki determinuje pozycję: "Musimy rosnąć, a aby rosnąć, musimy przez jakiś czas prowadzić niezależną politykę pieniężną, aby utrzymać tempo wzrostu".

Priorytety polskiej gospodarki

Marta Kightley jasno określiła priorytety. Euro nie jest na szczycie listy. "Myślę, że dyskusja w Polsce dotyczy wzrostu i myślę, że to bardzo duża ambicja Polski, aby mieć gospodarkę, która się rozwija, a ludzie się bogacą, zauważają to i są z tego zadowoleni. I myślę, że to jest najważniejsze" – stwierdziła.

Dodała, że dyskusja o euro nie jest kluczowa. - "Myślę, że dyskusja w Polsce jest zupełnie inna i nie sądzę, by miało to znaczenie, jeśli będziemy rosnąć i staniemy się ważniejsi pod względem wielkości gospodarki" – podsumowała. Niezależna polityka monetarna daje Polsce większą elastyczność w dostosowywaniu narzędzi ekonomicznych do specyficznych potrzeb rozwijającej się gospodarki.

Paweł Gancarz Mikołajki 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.