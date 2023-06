Gigantyczne przychody marki Kubota. Pasmo sukcesów liczone w milionach złotych

Choć spółka Kubota została reaktywowana dopiero od 2019 roku, to już na tym etapie może pochwalić się gigantycznym wzrostem przychodów - od 2 mln w 2019, do 23,5 mln w 2022 roku. Marka sukcesywnie realizuje wcześniej obraną strategię, która przyczynia się do ugruntowania biznesowej stabilizacji. Jaki jest cel na 2023 rok? Zwiększenie biznesowej efektywności!

"Przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów niż w latach poprzednich, Spółka chce zmienić strukturę przychodów stawiając na prężny rozwój działów e-Commerce oraz sprzedaży produktów personalizowanych. Efektem będzie znaczny wzrost poziomu marżowości przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu najważniejszych wskaźników bilansowych. Naszym kierunkiem na najbliższe miesiąc jest rozwój z głową (...). Silne podstawy umożliwią dynamiczny wzrost przychodów w 2024 roku, do których będzie można przystawić zupełnie inne poziomy marży niż w latach wcześniejszych" - wyjaśnia Alina Sztoch, CEO Kubota S.A. cytowana przez portal Fashion Biznes.

Marka Kubota dostępna w sieci sklepów Biedronka

Do sukcesu marki przyczyniło się również rozszerzenie kanałów dystrybucji o popularne dyskonty - produkty Kubota można spotkać np. w sieci sklepów Biedronka. "Marka w ciągu ostatnich lat zrealizowała wiele projektów z liderami w swoich branżach, m.in. Reserved, Coca Colą, Sony, Netflixem czy Allegro, a także rozszerzyła ofertę o kategorię odzieży" - przypomina portal Fashion Biznes.

Sonda Czy masz w swojej szafie produkty marki Kubota? Tak Nie Jeszcze nie, ale planuję zakup