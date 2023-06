Pogoda sprzyja truskawkom! Będzie ich więcej, ale będą droższe niż rok temu

Drożyzna w Polsce. Ile kosztuje kilogram truskawek?

W tej chwili truskawki deserowe skupowane są w cenie 5-8 zł za kg, a na rynkach hurtowych rolnicy oferują te owoce w cenie 5-13 zł za kg - poinformował Smoleński. Zaznaczył, że tak duża rozbieżność spowodowana jest m.in. jakością, odmianą, a także zależy od rejonu uprawy.

W zasadzie nie ma jeszcze skupu truskawek przemysłowych czyli przeznaczonych do przetwórstwa. Tam trafiają truskawki z upraw polowych. Smoleński uważa, że w tym roku raczej ten skup nie będzie duży ze względu na to, że firmy przetwórcze muszą się liczyć z wysokimi kosztami przechowywania np. mrożonek. Trudno jest też prognozować jakie ceny będą oferować zakłady przetwórcze.

Truskawek będzie więcej, ale będą droższe

Ekspert zaznaczył, że zmienia się też rynek truskawek. Coraz więcej produkuje się owoców deserowych, a znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu - do przetwórstwa. Sprzedaż świeżych owoców daje plantatorom wyższe dochody. Bardzo wiele truskawek pochodzi z tuneli wysokich i niskich, stąd też pojawiają się one na rynku wcześniej i trochę "falami". Według Smoleńskiego, główny wysyp truskawek spod folii jest właśnie w tej chwili. Natomiast pik upraw polowych spodziewany jest na przełomie czerwca i lipca.

Jak mówił, sprzyjająca pogoda i dobre przezimowanie truskawek pozwala na prognozowanie, że będzie ich więcej niż przed rokiem, gdy zebrano 180 tys. ton. Jednak ostateczny zbiór zależy od pogody, zaszkodzić mogą silne opady czy ochłodzenie.

Zdaniem eksperta, w tym roku truskawki przeznaczone do konsumpcji mogą być nieco droższe niż w ubiegłym, bo znacznie wzrosły koszty produkcji. Zaznaczył, że według producentów, zadowalającą dla nich ceną byłoby 10-15 zł/kg w detalu, bo to zapewniło by im opłacalność produkcji. Smoleński przypomniał, że w ubiegłym roku średnia cena truskawek ukształtowała się na poziomie 7,60 zł za kg, a w 2021 - było to 9,44 zł/kg.

"Na truskawki jest popyt, to pierwsze świeże owoce w roku, konsumenci chętnie je kupują" - mówił ekspert zwracając jednocześnie uwagę, że truskawki w naszym kraju są relatywnie tanie. Np. w Niemczech, które są największym importerem tych owoców, pod koniec ubiegłego tygodnia, za truskawki belgijskie płacono 3,8 euro/kg; za greckie 3,65 euro/kg; a za polskie - aż 6,45 euro/kg ( w ub.r. - 3,30 euro/kg). Dodał, że oczywiście tych cen nie można porównywać wprost i być może gdyby w Polsce kosztowały one drożej nie było by na nie popytu.

Plantacje truskawek w Polsce

Ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera poinformował, iż cena truskawek na początku tego tygodnia jest na poziomie 6-10 zł/kg i jest zróżnicowana m.in. od podaży danej, od wielkości owoców, odmiany, czy są sortowane itp. "Jaka będzie podaż i jaka będzie cena w następnych tygodniach - to wróżenie z fusów, dużo zależy od pogody" - powiedział Kmera.

Zaznaczył, że truskawek jest na rynku dostatecznie dużo, a ich cena od kilku dni "jest zrównoważona". W ubiegłym roku na początku czerwca truskawki w Broniszach kosztowały 7-10 zł/kg.

Plantacje truskawek na terenie naszego kraju zajmują obszar ok. 50 tys. ha, a ich uprawa prowadzona jest przede wszystkim w mniejszych gospodarstwach rodzinnych. Truskawki uprawiane są głównie na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Sonda Czy na Twoim osiedlu można kupić już truskawki? Tak Nie Nie wiem