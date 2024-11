Kolejne masowe zwolnienia. Najpierw zamknęli zakład, teraz pod topór idzie kolejna fabryka

18-latkowie muszą zgłosić się do wojska! Mężczyźni obowiązkowo, kobiety tylko dobrowolnie

Kolejne zwolnienia w branży hutniczej. Pracę straci 260 osób

Jak poinformowała Alchemia S.A. (która należy do grupy kapitałowej Boryszew), zlikwidowany zostanie oddział Rurexpol w Częstochowie, firmy hutniczej zajmującej się wytopem rur. Spółka podaje, że powodem decyzji jest przewidywana "utrata zdolności oddziału do konkurowania na rynku" co ma być spowodowane pogorszeniem się sytuacji w europejskim przemyśle stalowym.

Oddział Rurexpol miał w pierwszym półroczu 2024 roku zyskać 59,1 mln zł ze sprzedaży, co jest znacznym spadkiem względem 2023 roku (gdy przychód wyniósł 143,5 mln zł), oraz 2022 roku (173 mln zł przychodu).

Zdaniem spółki spada również popyt na wybory oddziału, a technologia produkcyjna jest "przestarzała" i kosztowna. Alchemia S.A. podaje, że większe nakłady na unowocześnienie technologii produkcji jest "nieuzasadnione" i większe korzyści ekonomiczne mają wynikać z likwidacji oddziału, niż w przypadku kontynuacji produkcji. Z dokładnie tych samych przesłanek zamknięto wcześniej walcownię "Andrzej".

W efekcie grupowych zwolnień wynikających z zamknięcia zakładu przeprowadzonych przez spółkę, pracę stracić ma blisko 260 osób.

Przemysł hutniczy w Polsce ma problemy. Zamknięcia zakładów i masowe zwolnienia

Nie jest to pierwsze zamknięcie zakładu należącego do Alchemii S.A. Wcześniej spółka zamknęła walcownię "Andrzej" w Zawadzkiem (woj. opolskie), który był największym pracodawcy w gminie. W efekcie pracę straciło 433 pracowników.

Jak wyjaśnia przewodniczący "Solidarności" w opolskim w rozmowie z money.pl, przemysł hutniczy w Polsce przeżywa poważny kryzys. Alchemia S.A. zanim zamknęła "Andrzeja", zamknęła także kuźnię "Batory". Ponadto zawieszono produkcję w hucie "Pokój" w Rudzie Śląskiej, zamknięto rurownie w Krakowie, ogłoszono upadłość huty "Liberty" w Częstochowie. Ważą się losy też huty "Ostrowiec" ze względu na niepewną sytuację właścicielską.

Na money.pl czytamy, że w 2017 roku produkcja hutnicza w Polsce wynosiła 10,33 mln ton, a zużycie w naszej gospodarce wynosiło 13,6 mln ton. W 2021 roku zużycie wzrosło do 15,3 mln ton, przy 8,45 mln ton krajowej produkcji. Od 2022 roku sytuacja zaczęła się pogarszać, zużycie spadło do 13,3 mln ton przy produkcji 7,41 mln ton, a w 2023 roku zużycie wyniosło 11,8 mln ton przy 6,4 mln ton produkcji.