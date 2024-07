i Autor: PAP

Bezrobocie

Niemcy wyrzucają Polaków z pracy. Kolejna fabryka do likwidacji. "Dla nas to szok"

Generator Produkcja Opole, spółka produkująca generatory do turbin wiatrowych dla niemieckiej firmy Enerkon, zwolni 180 osób z 215 zatrudnionych. Firma całą produkcję przenosi do Niemiec, a pracownikom zaproponowano pracę w Magdeburgu. Jak donosi regionalny portal "O!Polska", "jako powody zakończenia działalności w Polsce wskazano m.in. wysokie koszty produkcji oraz transportu poszczególnych elementów do Niemiec". Firma ma zakończyć działalność w Polsce z końcem października tego roku.