Komornik zabierze Polakom mniej pieniędzy. Nowe limity zajęcia komornicznego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, co bezpośrednio wpłynie na podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na koncie bankowym. Obecna kwota wolna wynosi 3 225 zł, co odpowiada 75 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. Po wzroście minimalnego wynagrodzenia do 4 666 zł brutto w 2025 roku, kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrośnie do 3 499,50 zł, co spowoduje, że komornik zabierze mniej - informuje serwis dziennik.pl.

Egzekucja komornicza obejmuje środki z wynagrodzenia netto, czyli kwoty po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), o ile pracownik nie zrezygnował z uczestnictwa w tym programie. Dłużnikowi musi pozostać kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Wyjątkiem są długi alimentacyjne, tu komornik może zająć do 60 proc. wynagrodzenia.

Kolejność potrąceń z wynagrodzenia pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązuje określona kolejność potrąceń:

*Należności alimentacyjne – do 60 proc. wynagrodzenia,

* Inne egzekucje – do 50 proc. wynagrodzenia.

Świadczenia takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z zakładowego funduszu nagród czy udziały w zyskach również podlegają ochronie, choć w przypadku alimentów mogą być zajmowane w całości. Potrącenia dotyczące należności niewynikających z tytułów wykonawczych wymagają pisemnej zgody pracownika. Takie upoważnienie dotyczy konkretnych kwot i w każdej chwili może zostać odwołane przez pracownika.

Czego nie może zająć komornik?

Całkowicie wolne od zajęcia komorniczego jest m. in. świadczenie 800 plus oraz świadczenia z pomocy społecznej. Komornik nie może też zająć niektórych sprzętów. Są to m.in.:

* przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania,* rzeczy osobiste takie jak ubrania, które nie mają ponadprzeciętnej wartości rynkowej, pościel,* podstawowe zapasy żywności,* opał,* sprzęty rehabilitacyjne lub inne konieczne ze względu na niepełnosprawność.