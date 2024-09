i Autor: Shutterstock

Kontrowersyjna decyzja polskiego giganta! Dyskryminacja przy rozdzielaniu pieniędzy?

"Dziewczyny w grze" to program stypendialny skierowany wyłącznie do kobiet (przede wszystkim z mniejszych miejscowości), których marzeniem jest praca przy tworzeniu gier wideo. W jego ramach uczennice szkół średnich mogą otrzymać 12 000 zł brutto na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju, a także możliwość przystąpienia do programu mentoringu. Niestety mężczyźni wyłączeni są z tego programu, co stwarza wrażenie, że firma po prostu ich dyskryminuje.