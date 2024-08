Avon zniknie z rynku?

Wniosek o upadłość złożyła firma Avon Products Inc. (API), spółka córka firmy Natura, która 2020 r. odkupiła biznes Avonu w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej w połowie sierpnia na podstawie rozdziału 11 kodeksu upadłościowego USA (przepisy te pozwalają na dalsze działanie spółki, ale pod warunkiem jej jednoczesnej reorganizacji pod nadzorem prowadzącego sprawę sądu). Według doniesień magazynu "Forbes" to pokłosie zalewu pozwów sądowych związanych z talkiem stosowanym w kosmetykach Avonu, który miał powodować raka. "Pomimo wysiłków Natura, API było obciążone długiem w wysokości ponad 1,3 mld dol., w tym 78 mln dol. zobowiązań związanych z procesami sądowymi dotyczącymi talku" - podaje "Forbes".

Czy z rynku znikną wszystkie kosmetyki oferowane przez Avon? Firma Natura chciałaby odkupić akcje Avon poza Stanami Zjednoczonymi za 125 mln dolarów. Do takiej transakcji mogłoby dojść po zakończeniu procesu upadłościowego. "Posunięcie to pozwoliłoby Naturze odzyskać kontrolę nad międzynarodową działalnością Avon, jednocześnie pozbywając się części zobowiązań finansowych" — zaznaczono. I dodano: "Jednak bankructwo podkreśla również głębsze kwestie, które nękają Avon od lat — kwestie wykraczające poza batalie prawne i wskazujące na niezdolność firmy do dostosowania się do zmieniającego się rynku".

Avon w Polsce zniknie?

Tymczasem Avon Cosmetics Polska powstał w 1992 roku. Od początku swojego istnienia to największa firma sprzedaży bezpośredniej w Polsce, z kadrą 245 tysięcy Konsultantek i konsultantów oraz numer jeden wśród firm kosmetycznych. Jak podaje money.pl, Avon Cosmetics Polska podkreśla, że działa normalnie. "Nic się nie zmienia dla naszych klientów, współpracowników, Konsultantek ani innych interesariuszy w Polsce" - podało biuro prasowe firmy. Firma odpiera też zarzuty związane ze skandalem wokół stosowania talku w kosmetykach. "Pozwy sądowe w Stanach Zjednoczonych dotyczące talku w produktach Avon odnoszą się do produktów sprzedawanych na tym rynku przed 2016 rokiem. Uważamy, że zarzuty dotyczące ich bezpieczeństwa są całkowicie bezpodstawne i bronimy się przed nimi w sądzie. Ponieważ ten proces prawny dotyczy wyłącznie naszej spółki holdingowej, działalność Avonu poza Stanami Zjednoczonymi nie jest objęta postępowaniem i nie będzie miała na nią wpływu" - podkreśla polski oddział Avonu cytowany przez money.pl. I na koniec jeszcze wyjaśnia: "Chcemy podkreślić, że bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas priorytetem, dlatego używamy wyłącznie kosmetycznego talku, który przeszedł testy potwierdzające brak azbestu. Ten naturalny minerał jest powszechnie stosowany w branży kosmetycznej. Avon ściśle przestrzega wszystkich regulacji dotyczących składników i bezpieczeństwa, a każdy nasz kosmetyk jest poddawany rygorystycznym testom, dzięki czemu może być używany bez obaw" - dodaje w oświadczeniu.