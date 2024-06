i Autor: Getty Images/Paweł Kacperek Wakacje kredytowe 2024 to ważne wsparcie dla wielu kredytobiorców.

Alimenty

KRD: Zaległości alimentacyjne Polaków – ponad 15 mld zł

Zaległości alimentacyjne Polaków to obecnie 15,4 mld zł. Obejmują 290 tys. osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. W ciągu ostatnich trzech lat zadłużenie w grupie wiekowej 18-25 lat wzrosło 10-krotnie. Alimenty to w większości przypadków jedynie część zobowiązań.