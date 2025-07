Tak się zmienią zasady udzielania kredytów w Polsce. Jeszcze w tym roku

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim w 2025 roku wywraca rynek do góry nogami. Zmiany w sankcji kredytu darmowego i badaniu zdolności kredytowej mogą zaskoczyć zarówno banki, jak i konsumentów. Jak informuje Business Insider, banki obawiają się ograniczenia dostępności kredytów. Sprawdzamy, co to oznacza dla Twojego portfela.

i Autor: Pixabay.com