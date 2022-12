Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Kto może liczyć na tańsze paliwo?

Podczas gdy większość Polaków zmaga się z lawinowo rosnącymi kosztami życia, w tym droższym tankowaniem, są w Polsce uprzywilejowane grupy społeczne, które mogą liczyć na znaczne upusty na stacjach Orlenu i Lotosu. Nie dziwi więc fakt, że temat ten wzbudził spore wzburzenie wśród internautów.

Jak podaje portal Wirtualna Polska, wśród uprzywilejowanych grup są m.in. członkowie NSZZ "Solidarność, a do nich należy wiele grup zawodowych jak np. policjanci czy górnicy. Oprócz nich uprzywilejowani są strażacy z OSP, żołnierze WOT i właśnie duchowni.

Jaki rabat na paliwo przysługuje uprzywilejowanym?

- Rekord miał ksiądz z kartą rabatową w wysokości 20 gr/l. Akcjonariusze Orlenu mają 10 gr na Pb95 i 15gr na Pb98. Co do policji oraz górników to najczęściej mają oni karty NSZZ Solidarność - cytuje portal.

Wirtualna Polska przywołuje komunikat koncernu, który odniósł się do tej sprawy, informując, iż jest to standardowa umowa biznesowa zawarta na warunkach rynkowych.

- Z tego produktu, na zasadach rynkowych, korzystają również inne instytucje, stowarzyszenia, fundacje czy podmioty gospodarcze. Rabat negocjowany jest każdorazowo w zależności od realizowanego wolumenu sprzedaży - wyjaśniono w komunikacie.

