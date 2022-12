i Autor: Getty Images Aktualne ceny paliw na stacjach w Polsce - październik 2022

Ceny paliw

Niższy VAT na paliwo już zniknął? 1 stycznia nie będzie armagedonu na stacjach

Choć tarcza antyinflacyjna działa jeszcze do końca grudnia, to ceny paliw są obecnie na dosyć wysokim poziomie i kierowcy obawiają się cenowego armageddonu od 1 stycznia 2023 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że obecnie obowiązującą ośmioprocentową stawkę VAT niwelują wysokie marże na paliwo. Czy to oznacza, że w nowym roku podwyżki zostaną zniwelowane przez obniżkę marż? Zapytaliśmy o to ekspertkę.