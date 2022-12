Zabraknie diesla w Polsce?! Paliwo będzie na kartki?

Czy zabraknie diesla i będzie na kartki? Wiceprezes Orlenu uspokaja

Jak tłumaczył Janusz Szewczak na porannym spotkaniu Orlenu z prasą rynek diesla "jest krótki", ale jest zupełnie inny niż rynek benzyny. Przypomniał, że od 5 lutego 2023 roku w życie wchodzą sankcje na rosyjski diesel i od tego momentu dostawy z Rosji zostaną wstrzymane. Podkreślił jednak, że Orlen zapewnił już dostawy z innych kierunków m.in. USA. Zapytany czy paliwo będzie na kartki, lub w inny sposób racjonowane odpowiedział:

- W niektórych krajach diesel już teraz jest racjonowany. Ale nie chcemy żeby do takiej sytuacji doszło - mówił Szewczak.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia wróci stawka 23 proc. VAT na paliwo, jednak Orlen zapowiada, że będzie starał się tę podwyżkę amortyzować.

Co z cenami diesla i benzyny?

Jak również wyjaśniał Szewczak, cena diesla będzie wysoka, choć dużo zależy od tego jaka zostanie ustalona maksymalna cena na ropę rosyjską, bo na rynku jest mało producentów. Co jednak ciekawe, wiceprezes Orlenu podkreśla, że sytuacja dotycząca benzyny jest inna, bo jest więcej producentów niż w przypadku oleju napędowego. To wyjaśnia dlaczego obecnie diesel jest znacznie droższy od benzyny.

W trakcie konferencji prasowej na której przedstawiano wyniki Orlenu, Szewczak tłumaczył również, że wysokie ceny paliw wcale nie wynikają z wysokich marż w rafineriach i spółka nie zarabia na tym, że Polacy płacą więcej na stacjach.

- Zysk operacyjny w III kwartale roku 2022 zmniejszył się o blisko 100 mln roku w porównaniu do tego samego kwartału 2021 roku. W dużej mierze to efekt spadku marż na paliwach w Polsce, więc historie o wysokich marżach są nieprawdziwe. Modelowa marża rafineryjna spadła w 3 kwartale o 39 proc. w porównaniu do tego samego kwartału w 2021 roku. Sprzedaż paliw na stacjach paliw nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zysk to tylko ułamek zarobków stacji paliw, to tylko 4 proc. zysku stacji, reszta pochodzi z hot-dogów, słodyczy, produktów okołopaliwowych. Ponadto ok. połowa przychodów Orlenu pochodzi z działalności zagranicznej - wyjaśnił Szewczak.

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.