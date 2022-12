Podwyżka VAT. Orlenowi zależy, by kierowcy jak najmniej odczuli zmiany

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Fuzja Orlenu i PGNiG. Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Na początku listopada zakończona została fuzja na mocy której Orlen przejął PGNiG po wcześniejszym połączeniu z Grupą Energa i Grupą Lotos, w ramach budowy multienergetycznego koncernu. Jego celem jest między innymi zwiększenie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski - informuje portal Interia.

"W związku z wytycznymi KE skutkującymi podwyższeniem VAT na paliwa do 23% wykorzystamy efekty synergii zrealizowanych fuzji, by zmiany jak najmniej odczuli kierowcy. Już robimy wszystko, aby utrzymać stabilne ceny paliw w Polsce i cały czas są one jednymi z najniższych w całej UE" - poinformował za pośrednictwem Twittera Daniel Obajtek.

Tarcza antyinflacyjna a wysokość stawki VAT

Jak przypomina Interia Komisja Europejska poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

W ramach wprowadzonej przez polski rząd tarczy antyinflacyjnej stawka VAT stosowana do paliw silnikowych wynosi 8 proc. zamiast pierwotnych 23 proc. Tarcza obniża również stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Dodatkowo tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Szef rządu o kwestii cen paliw

"Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT na paliwa nie wiązało się z jakimiś podwyżkami na stacjach paliw" - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak przytacza Polska Agencja Prasowa podkreślił także, że ceny detaliczne paliw zależą od sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

