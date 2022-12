Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zaplanuj pranie i prasowanie poza "godzinami szczytu"

Fakt, że wiele osób zdecydowała się na ogrzewanie prądem, może wpłynąć niekorzystnie na bilans w sieci przesyłowej. W związku z tym, w celu zniwelowania panującego już kryzysu energetycznego należy zrezygnować z wykonywania niektórych czynności takich jak pranie, prasowanie czy odkurzanie w tak zwanych "godzinach szczytu".

Niższa stawka za prąd. W jakich godzinach prąd jest najtańszy?

Okazuje się, że będzie to korzystane nie tylko dla sieci energetycznej ale również dla naszych portfeli, ponieważ w określonych godzinach stawki za prąd bywają niższe. Od godziny 14.00 do godziny 17.00 wyraźnie spada zapotrzebowanie na pobór prądu. W związku z tym w wielu miejscach przy taryfie jednostrefowej możemy skorzystać z tańszej taryfy na prąd.

To samo tyczy się godzin nocnych. Jak informuje portal Strefa Biznesu "tańszy prąd ma nas zachęcić do włączenia w tym czasie bojlera, który zagrzeje nam wodę na wieczorną kąpiel, włączenia prania lub odkurzacza oraz prasowania".

Alternatywą do standardowej taryfy jest taryfa dwustrefowa G12, która polega na niższej prądu w 10 godzinach doby (najczęściej 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00).

Poranne "godziny szczytu energetycznego" trwają mniej więcej od 7 do 9. "Szczyt popołudniowy zaczyna się od 17:00 i może trwać nawet do 22:00. Wzrasta wówczas pobór mocy aż do momentu, gdy większość z nas pójdzie spać" - informuje Strefa Biznesu.

