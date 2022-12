Czarny scenariusz na zimę dla Polski. Czy grozi nam blackout?

W ostatnim czasie wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w Radiu Plus przyznał, że polska energetyka znajduje się obecnie w stanie przedzawałowym. Polacy obawiają się, że mogą występować przerwy w dostawie prądu, szczególnie teraz, kiedy w okresie zimowym więcej się go zużywa. O problemie wypowiadają się także niemieccy politycy. Okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi także mają obawy związane z wystąpieniem takiego zjawiska.

Polska już od jakiegoś czasu musi wspomagać się importem prądu. Dlaczego? Powodem są remonty bloków energetycznych, chociażby w Elektrowni Bełchatów czy w Elektrowni Kozienice. Już 23 września br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne alarmowały o zagrożeniu na rynku mocy. Problem nie ustąpił, wręcz przeciwnie, sytuacja robi się coraz bardziej poważna.

Blackout w Polsce można powstrzymać? Konieczna jest oszczędność energii

Najwięcej energii zużywa się w okresie zimowym, dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne apelują o możliwie jak największą oszczędność. W jaki sposób można tego dokonać? Warto korzystać z energii w godzinach, kiedy opłaty za nią są niższe. W zimę godziny szczytowe przypadają od godz. 17 do ok. 21. Warto wtedy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z czynności takich jak włączanie pralki czy zmywarki, które to urządzenia generują wysokie zużycie prądu.

Wielu ekspertów uważa, że mało prawdopodobne jest, by doszło do przerw w dostawach prądu, jak i blackoutów. Jak cytuje portal money.pl Sebastiana Pogroszewskiego, eksperta Instytutu Jagiellońskiego, “ w przypadku zagrożenia taką sytuacją istnieje szereg mechanizmów, które mogą temu zapobiec. Zostały one przećwiczone tego lata, gdy liczne remonty bloków energetycznych, trudna sytuacja hydrologiczna i niedobory węgla przyczyniały się do niskiej rezerwy w systemie energetycznym. W tym okresie straszenie blackoutem w całej Europie też było powszechne, ale do takiej sytuacji nie doszło”. Z drugiej jednak strony nie brakuje ekspertów, którzy przewidują czarny scenariusz na zimę.

