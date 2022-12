Diesel po 9 zł za litr? Wyższy VAT może zniszczyć kieszenie kierowców

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Czy ceny paliwa wzrosną w 2023 roku?

Ceny paliw mogą wzrosnąć od 2023 roku! Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział, że nie przedłuży niższego VAT-u na paliwa choćby ze względu na to, że nie podoba się to Komisji Europejskiej, a nie chce kolejnego konfliktu z instytucją. Rząd nie wyklucza innych rozwiązań, która obniżą ceny paliw, ale stawka VAT raczej pozostanie bez zmian. To oczywiście może (ale nie musi) odbić się na cenach paliw. Jak powiedziała nam ekspertka - ceny mogą się w ogóle nie zmienić.

- Nie wiemy co będzie po 1 stycznia, ile będzie kosztowała baryłka ropy, jaka będzie sytuacja na rynkach itd. Dlatego nie wyrokujemy ile będzie kosztowało paliwo. Nie bez znaczenia będzie także kurs złotego. Może się okazać, że ceny nie zmienią się w ogóle lub wzrost będzie mniejszy niż równowartość wyższego podatku, co nie znaczy, że w cenie paliwa nie będziemy więcej płacić wyższego podatku. A to, że nie odczujemy podwyżki, może wynikać z tego, że producenci, importerzy czy właściciele stacji zrezygnują z części realizowanej obecnie marży i obniżą w ten sposób cenę netto - komentuje dla Superbiznesu Urszula Cieślak, analityk rynku paliw www.reflex.com.pl.

Bez niższego VAT-u na paliwo płacilibyśmy niespełna 9 zł za litr diesla!

Pytanie jednak, co będzie jeśli wyjmiemy z wyliczeń wszelkie spekulacje rynkowe i weźmiemy pod uwagę sam VAT? Okazuje się, że tarcza antyinflacyjna znacznie obniża ceny, które widzimy na pylonach.

- Zachowując wszystkie obecne elementy i licząc tylko kwotę podatku VAT - na ten moment jeśli zamiast 8 proc. wynosiłby 23 proc., to za benzynę na stacjach płacilibyśmy ok. 80-85 groszy więcej, a w przypadku oleju napędowego około złotówki więcej - wylicza Urszula Cieślak analityk www.reflex.com.pl.

Według danych Reflex z 18.11.2022 średnie ceny paliwa w Polsce wynosiły 6,62 zł/litr benzyny 95; 7,31 zł/l benzyny 98 oraz 7,80 zł/litr oleju napędowego. Gdyby więc VAT zamiast 5 proc. wynosił 23 proc., to zgodnie z wyliczeniami Urszuli Cieślak płacilibyśmy ok. 7,42-7,47 zł za benzynę 95 i aż 8,80 zł/litr oleju napędowego.

