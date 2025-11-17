Donald Trump popiera inicjatywy Republikanów dotyczące nałożenia sankcji na kraje współpracujące z Rosją, mimo wcześniejszego sprzeciwu.

Republikanie opracowują przepisy przewidujące "bardzo surowe" kary, w tym 500-procentowe cła na towary z państw kupujących rosyjskie surowce.

Senator Lindsey Graham, bliski współpracownik Trumpa, pracuje nad ustawą, która uzna Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli nie zwróci ukraińskich dzieci.

Status "państwa wspierającego terroryzm" uczyniłby Rosję "radioaktywną" politycznie i gospodarczo, co jest silnym narzędziem nacisku.

Trump popiera sankcje na kraje współpracujące z Rosją

Podczas rozmowy z dziennikarzami, w drodze z Florydy do Waszyngtonu, Donald Trump potwierdził, że nie sprzeciwia się inicjatywom Republikanów zmierzającym do nałożenia sankcji na państwa prowadzące interesy z Rosją. Jak podkreślił, „słyszał, że Republikanie to robią” i nie widzi przeszkód, by projekt takich regulacji został przygotowany i wdrożony.

Były prezydent zauważył również, że republikańscy ustawodawcy opracowują przepisy obejmujące „bardzo surowe” kary dla każdego kraju utrzymującego relacje handlowe z Moskwą. Dodał, że sam zasugerował, by do katalogu sankcji dołączyć także Iran, co miałoby dodatkowo wzmocnić presję geopolityczną.

Kluczowe projekty w Kongresie

Choć Trump nie sprecyzował, o który z projektów chodzi, w Kongresie znajduje się już kilka propozycji obostrzeń wobec Rosji. Dotychczas nie trafiły one pod głosowanie – głównie z uwagi na wcześniejszy sprzeciw byłego prezydenta. Najszersze poparcie zdobyła inicjatywa senatora Lindseya Grahama, pod którą podpisało się 85 ze 100 senatorów.

Projekt ten zakłada m.in. gigantyczne 500-procentowe cła na towary kupowane od państw nabywających rosyjską ropę i surowce. Senator Graham, który dzień wcześniej grał w golfa z Trumpem, pracuje również nad ustawą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli nie zwróci ukraińskim rodzinom wywiezionych dzieci.

Groźba uznania Rosji za sponsora terroryzmu

W niedzielnym wywiadzie dla Fox News Graham podkreślił, że jest zdecydowany walczyć o przyjęcie projektu. „Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA” – zapowiedział. Ostrzegł też, że taki status uczyniłby Moskwę politycznie i gospodarczo „radioaktywną”.

