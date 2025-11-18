Bułgaria jest gotowa na przyjęcie euro 1 stycznia 2026 roku, co potwierdził premier Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem.

Jak Bułgaria przygotowuje się do przyjęcia euro?

Rząd w Sofii intensyfikuje działania mające na celu sprawne wprowadzenie wspólnej waluty. Premier Bułgarii Rosen Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. gospodarki Valdisem Dombrovskisem zapewnił o pełnej gotowości systemowej kraju. – Kontynuujemy intensywne prace nad zapewnieniem płynnego, przejrzystego i pomyślnego przejścia na wspólną walutę – powiedział premier, cytowany przez bułgarską agencję prasową BTA. Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji „Bułgaria u progu strefy euro”, co podkreśla wagę tematu dla obecnych władz. Bułgarski premier podkreślił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na przyjęcie euro, a od 1 listopada rozpoczęły się dostawy banknotów i monet euro do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. Równolegle prowadzona jest szeroko zakrojona kampania informacyjna. Od lipca odbyło się ponad 420 spotkań i konferencji, które według rządu miały znacząco zwiększyć zaufanie obywateli do zmiany.

W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska oficjalnie uznała, że Bułgaria spełnia wszystkie kryteria przyjęcia euro, co otworzyło drogę do wprowadzenia wspólnej waluty od 1 stycznia 2026 roku. To ważny krok, potwierdzający postępy kraju w stabilizacji inflacji, finansów publicznych oraz utrzymaniu stabilnego kursu walutowego.

Kiedy i jak będzie można wymienić lewy na euro?

Kluczową informacją dla obywateli i przedsiębiorców jest harmonogram wycofywania z obiegu narodowej waluty – lewa. Proces ten został zaplanowany tak, aby zminimalizować niedogodności. Lewy i euro będą równolegle w użyciu przez cały styczeń 2026 roku, a następnie zacznie się proces stopniowego wycofywania bułgarskiej waluty. Oznacza to, że przez miesiąc będzie można płacić obiema walutami. Wymiana lewów na euro będzie bezpłatna w bankach komercyjnych oraz urzędach pocztowych do końca czerwca 2026 roku. Po tym terminie operacja ta będzie możliwa już wyłącznie w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego, ale bezterminowo.

Co Bułgarzy sądzą o wejściu do strefy euro?

Mimo zapewnień rządu o rosnącym zaufaniu społecznym, nastroje Bułgarów wobec nowej waluty nie są jednoznaczne. Premier Żelazkow twierdzi, że kampania informacyjna przynosi efekty, a mieszkańcy „otrzymali rzetelne i kompleksowe informacje za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych”.

Sondaże z maja 2025 roku wskazują, że ponad połowa Bułgarów (54,9%) sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, a zaledwie 34,4% ją popiera. Obawy społeczne koncentrują się wokół potencjalnego wzrostu cen i utraty kontroli nad polityką monetarną. Nastroje znajdują potwierdzenie w słowach prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, która ostrzega, że przyjęcie euro może spowodować jednorazowy wzrost inflacji o około 0,2 do 0,4 punktu procentowego, głównie z powodu zaokrąglania cen. Prezydent Rumen Radew wzywał nawet do referendum w tej sprawie, choć wniosek został odrzucony przez parlament.

Unijny komisarz Valdis Dombrovskis przekonuje, że korzyści są nie do przecenienia, wskazując, że zastąpienie lewa przez euro pozytywnie wpłynie na „stabilność finansową i odporność, a także przyspieszy wzrost gospodarczy”. Bułgaria, dołączając do unii walutowej, stanie się jej 21. członkiem.

