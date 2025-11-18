Premier ogłasza: Wszystkie systemy gotowe na euro od 1 stycznia 2026

PAP
PAP
Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-11-18 10:03

Bułgaria przygotowuje się do przyjęcia euro, ale droga do wspólnej waluty jest pełna wyzwań. Czy kraj jest gotowy na ten krok i jak zareagują obywatele? Poznaj harmonogram i społeczne nastroje wokół tej historycznej zmiany.

Osoba trzymająca w dłoniach plik banknotów euro o nominale 50, symbolizujący przygotowania Bułgarii do przyjęcia wspólnej waluty. Na Super Biznes przeczytasz o wyzwaniach i harmonogramie tej historycznej zmiany.

i

Autor: Wirestock Osoba trzymająca w dłoniach plik banknotów euro o nominale 50, symbolizujący przygotowania Bułgarii do przyjęcia wspólnej waluty. Na Super Biznes przeczytasz o wyzwaniach i harmonogramie tej historycznej zmiany.
Super Biznes SE Google News
  • Bułgaria jest gotowa na przyjęcie euro 1 stycznia 2026 roku, co potwierdził premier Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem.
  • Sektor bankowy jest przygotowany, a dostawy banknotów i monet euro do punktów handlowych rozpoczęły się 1 listopada.
  • Kampania informacyjna, obejmująca ponad 420 spotkań, znacząco zwiększyła zaufanie społeczne do wprowadzenia euro.
  • Przyjęcie euro ma pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową i wzrost gospodarczy Bułgarii, która stanie się 21. członkiem strefy euro

Jak Bułgaria przygotowuje się do przyjęcia euro?

Rząd w Sofii intensyfikuje działania mające na celu sprawne wprowadzenie wspólnej waluty. Premier Bułgarii Rosen Żelazkow po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. gospodarki Valdisem Dombrovskisem zapewnił o pełnej gotowości systemowej kraju. – Kontynuujemy intensywne prace nad zapewnieniem płynnego, przejrzystego i pomyślnego przejścia na wspólną walutę – powiedział premier, cytowany przez bułgarską agencję prasową BTA. Wydarzenie odbyło się w ramach konferencji „Bułgaria u progu strefy euro”, co podkreśla wagę tematu dla obecnych władz. Bułgarski premier podkreślił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na przyjęcie euro, a od 1 listopada rozpoczęły się dostawy banknotów i monet euro do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. Równolegle prowadzona jest szeroko zakrojona kampania informacyjna. Od lipca odbyło się ponad 420 spotkań i konferencji, które według rządu miały znacząco zwiększyć zaufanie obywateli do zmiany.

W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska oficjalnie uznała, że Bułgaria spełnia wszystkie kryteria przyjęcia euro, co otworzyło drogę do wprowadzenia wspólnej waluty od 1 stycznia 2026 roku. To ważny krok, potwierdzający postępy kraju w stabilizacji inflacji, finansów publicznych oraz utrzymaniu stabilnego kursu walutowego.

Kiedy i jak będzie można wymienić lewy na euro?

Kluczową informacją dla obywateli i przedsiębiorców jest harmonogram wycofywania z obiegu narodowej waluty – lewa. Proces ten został zaplanowany tak, aby zminimalizować niedogodności. Lewy i euro będą równolegle w użyciu przez cały styczeń 2026 roku, a następnie zacznie się proces stopniowego wycofywania bułgarskiej waluty. Oznacza to, że przez miesiąc będzie można płacić obiema walutami. Wymiana lewów na euro będzie bezpłatna w bankach komercyjnych oraz urzędach pocztowych do końca czerwca 2026 roku. Po tym terminie operacja ta będzie możliwa już wyłącznie w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego, ale bezterminowo.

Co Bułgarzy sądzą o wejściu do strefy euro?

Mimo zapewnień rządu o rosnącym zaufaniu społecznym, nastroje Bułgarów wobec nowej waluty nie są jednoznaczne. Premier Żelazkow twierdzi, że kampania informacyjna przynosi efekty, a mieszkańcy „otrzymali rzetelne i kompleksowe informacje za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych”. 

Sondaże z maja 2025 roku wskazują, że ponad połowa Bułgarów (54,9%) sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, a zaledwie 34,4% ją popiera. Obawy społeczne koncentrują się wokół potencjalnego wzrostu cen i utraty kontroli nad polityką monetarną. Nastroje znajdują potwierdzenie w słowach prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, która ostrzega, że przyjęcie euro może spowodować jednorazowy wzrost inflacji o około 0,2 do 0,4 punktu procentowego, głównie z powodu zaokrąglania cen. Prezydent Rumen Radew wzywał nawet do referendum w tej sprawie, choć wniosek został odrzucony przez parlament.

Unijny komisarz Valdis Dombrovskis przekonuje, że korzyści są nie do przecenienia, wskazując, że zastąpienie lewa przez euro pozytywnie wpłynie na „stabilność finansową i odporność, a także przyspieszy wzrost gospodarczy”. Bułgaria, dołączając do unii walutowej, stanie się jej 21. członkiem.

Polecany artykuł:

Kolejny kraj uwielbiany przez Polaków wprowadzi euro. Znamy oficjalną datę!
2025_08_14_Poranny Ring Modzelewski
WIELKI QUIZ: Złoty - 101 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie
Pytanie 1 z 15
1. Pierwszą polską monetą był:
WIELKI QUIZ: Złoty - 100 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie!
Porachunki Osobiste
Firmy rodzinne są bardziej odporne na kryzys? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EURO