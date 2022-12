W poniedziałek [21.11.2022] złoty traci do głównych walut!

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

W poniedziałek rano złoty traci do głównych walut

Złoty w poniedziałek rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,22 proc., do dolara o 0,57 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,50 proc.

Złoty w poniedziałek ok. godz. 7.40 tracił na wartości wobec wspólnej waluty 0,22 proc. - euro kosztowało 4,70 zł.

Polska waluta również osłabiała się do dolara amerykańskiego o 0,57 proc. wycenianego na 4,58 zł.

Złoty tracił o 0,50 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,78 zł.

W piątek po godz. 17.15 euro wyceniano na 4,7 zł. Dolar kosztował 4,53 zł, a frank szwajcarski 4,77 zł.

Waluta euro w Polsce. Czy to możliwe?

W niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu Kaczyński prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w działaczami oraz sympatykami partii. Podczas wystąpienia odniósł się do ewentualnego przyjęcia w Polsce euro.

"Wymogiem stawianym przez Niemców w różnych nieoficjalnych rozmowach, ja w tych rozmowach uczestniczyłem, jest przyjęcie euro. Przyjęcie euro to jest doprowadzenie do sytuacji, w której ten długi okres – dziś zachwiany przez inflację – wzbogacania się Polaków, a co najmniej dużej części Polaków, zostanie zatrzymany i pewnie w jakiejś mierze przynajmniej, na jakiś czas cofnięty" – powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że "to jest taki zabieg (przyjęcia euro – PAP), którego w tej chwili dokonać nie możemy". Zaznaczył, że Polska w umowach z Unią Europejską nie ma podanego żadnego terminu wejścia do strefy euro. "Więc możemy wejść za 50 lat" - oznajmił.

"Nawet gdyby to rozważać w jakimś bliższym okresie, to tylko wtedy, jeżeli (…) polska gospodarcza na tyle się umocni, że światowe rynki zaczną naszą walutę wyceniać wiele wyżej, bo siła waluty jest w jakiejś mierze efektem siły gospodarki" - tłumaczył.

W ocenie prezes PiS "wtedy, gdyby Polska miałaby na głowę PKB w wysokości takiej, jak Niemcy (…) to wtedy ta wymiana na euro mogłaby być z punktu widzenia naszej gospodarki opłacalna".

