Kultowe meble z PRL-u powróciły. Kosztują krocie

Meblościanki, fotele, ozdobne kryształy czy kolorowe szklane wazony z czasów PRL-u nie są obecnie uważane za szczyt kiczu czy bezguścia. Wręcz przeciwnie, stały się obiektami zazdrości i źródłem inspiracji w projektowaniu wnętrz. Co istotniejsze, oryginalne produkty z tamtych lat mogą osiągać na internetowych aukcjach zdumiewająco wysokie ceny.

Jak podaje portal businessinsider.pl sentyment do czasów PRL-u i wszystkiego, co związane z tamtymi latami, manifestuje się w Polsce od pewnego czasu. Moda na meble z tamtej epoki staje się coraz bardziej wyraźna i, jak podkreśla serwis biznes.interia.pl, może być niezwykle intratna dla niektórych. Kolekcjonerzy poszukują świetnie zachowanych egzemplarzy, gotowi płacić nawet kilka tysięcy złotych.

Miłośnicy staroci przeszukują oferty sprzedaży mebli z PRL na aukcjach internetowych, forach tematycznych, a także w popularnych sklepach z antykami. Ze względu na obecny trend retro, charakterystyczne kształty mebli z PRL-u stają się niezwykle kuszące dla wielu osób. Chociaż w niektórych domach wciąż można znaleźć reliktowe meble z przeszłości, ich stan może być wątpliwy. Unikając natychmiastowej renowacji takich przedmiotów, warto wcześniej sprawdzić, jakie są obecnie ceny.

Meble z PRL-u i zawrotne kwoty

Przykładem może być fotel 366 zaprojektowany przez Józefa Chierowskiego, którego ceny wahają się między 600 zł a 1000 zł. Za najlepiej zachowane egzemplarze kolekcjonerzy płacą nawet 1500 zł. Inny kultowy mebel z PRL-u to fotel potocznie zwany "Liskiem", produkowany od początku lat 60. do końca lat 70. XX wieku. Najbardziej znany jako "Śnieżnik typ 300-190" projektu Henryka Lisa, może osiągać ceny w zakresie 600-900 zł za używany egzemplarz, a nawet do 1200-1300 zł za najdroższe i najlepiej zachowane.

Warto również przyjrzeć się krzesłom, które mogą stać gdzieś w domu. Jeśli to przypadkiem krzesła 200-125 AGA, kolekcjonerzy mebli z PRL-u są dzisiaj skłonni zapłacić 400-600 zł. Nawet ogromne meblościanki mogą stać się obiektem pożądania. Przykładem jest meblościanka Czeczot, za którą sprzedawca oczekuje aż 2500 zł.

