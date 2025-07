Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowuje kraj na ewentualny kryzys, a opracowanie jasnych procedur to kluczowe elementy tej strategii. Dlatego pojawiło się rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie mobilizacji w czasie wojny.

Kto dostarczy powołanie?

Zgodnie z nowymi przepisami, karty powołania do służby wojskowej, wystawione przez szefów wojskowych centrów rekrutacji, będą doręczane przez:

* Wójtów,

* Burmistrzów,

*Prezydentów miast.

Co istotne, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą zlecić przekazanie kart powołania bezpośrednio: jednostkom wojskowym, Poczcie Polskiej, policjiTe instytucje będą realizować zadanie we własnym zakresie, wykorzystując swoje zasoby.

Akcja kurierska – jak to będzie wyglądać?

Karty powołania mogą być też doręczane w trybie akcji kurierskiej. Jak czytamy w rozporządzeniu: "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta do funkcji kurierów wykonawców oraz kurierów łączników w pierwszej kolejności przeznacza osoby, które są pracownikami urzędu miasta lub urzędu gminy".

Doręczenie odbywać się będzie za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności adresata, informacje o próbie dostarczenia dokumentu zostaną umieszczone w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję.

Rola Poczty Polskiej w czasie mobilizacji

Rozporządzenie szczegółowo określa także rolę Poczty Polskiej w przypadku mobilizacji. Urzędy pocztowe będą zobowiązane do dostarczania kart powołania w trybie pilnym. Dokumenty otrzymane do godziny 8 rano mają być doręczane do godziny 15 tego samego dnia, a te przekazane później – najpóźniej do północy. Karty powołania będą miały priorytet nad innymi przesyłkami.

Surowe kary za uchylanie się od obowiązku

Jakie są konsekwencje uchylania się od służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny? Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny:

* Za niezgłoszenie się do służby w wyznaczonym terminie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

* Za trwałe uchylanie się od obowiązku służby wojskowej kara wzrasta do minimum pięciu lat więzienia.

