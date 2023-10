Kursy walut [16.10.2023] Złoty umacnia się po wyborach. Ile trzeba zapłacić za euro i dolara?

W poniedziałek ok. godz. 7.00 za dolara płacono na rynku 4,25 zł, o 6 groszy mniej niż w piątek, kiedy kurs przekraczał 4,31 zł. Złotówka umacniała się wobec euro o 6 groszy, do 4,47 zł za euro wobec ponad 4,53 zł w piątek. Około 7 groszy złoty zyskał do franka szwajcarskiego, za którego w poniedziałek rano płacono 4,71 zł, wobec 4,78 w piątek.

"W reakcji na prawdopodobne przejęcie władzy przez opozycję złoty na sesji azjatyckiej zyskuje około 1,5% w relacji do głównych walut. Kurs euro spada do 4,47 zł kompletnie odrabiając wrześniową przecenę. EURPLN jest około 5% poniżej maksimum z 12.09."- Bartosz Sawicki analityk Cikciarz.pl, komentuje na platformie X.

