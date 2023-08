i Autor: Shutterstock

Notowania walut

Kursy walut [18.08.2023]. Złoty osłabił się w stosunku do głównych walut

W piątek ok. godz. 7.10 złoty słabł względem euro o 0,17 proc. Wspólną walutę wyceniano na ponad 4,47 zł. Złoty taniał o 0,17 proc. także w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztował 4,11 zł. Notowania franka szwajcarskiego zwyżkowały o 0,05 proc., do 4,68 zł.