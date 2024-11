Kursy walut 19.11.2024

Kursy walut 19.11.2024. Złoty zalicza fatalny wtorkowy poranek tracąc wobec każdej z głównych walut. Euro wzrosło do 4,32 zł. Dolar odbił się po ostatnich dołkach i nie tylko przebił granicę 4 zł, ale atakuje już pułap 4,10 zł. Z kolei frank szwajcarski wzrósł do 4,63 zł. Funt brytyjski rośnie do 5,17 zł.

Kursy walut 19.11.2024 FOREX [10:00]

EUR/PLN 4,3271

4,3271 USD/PLN 4,0925

4,0925 CHF/PLN 4,6327

4,6327 GBP/PLN 5,1798

Co wpłynie na kursy walut 19.11.2024?

Dla euro kluczowe będą dane o bilansie płatniczym we wrześniu, oraz o inflacji konsumenckiej w październiku. Z kolei dla dolara istotne będzie wystąpienie szefa Fed z Kansas City i tygodniowa zmiana zapasów paliw.