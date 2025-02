i Autor: Shutterstock Kursy walut. Frank

Kursy walut 25.02.2025. Złoty się umacnia. Co się dzieje z kluczowymi walutami?

Jakie są kursy walut we wtorek 25 lutego 2025 roku? Jak podaje Narodowy Bank Polski euro kosztuje 4,13 zł, dolar amerykański 3,94 zł, funt szterling 4,98 zł, a frank szwajcarski 4,40 zł. Co wpływa na kursy walut i kiedy najlepiej wymieniać waluty, by na tym interesie nie stracić?