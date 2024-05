[Kursy walut 29.05.2024] Po ile euro, dolar i frank?

W środę ok. godz. 8.00 złoty umocnił się do euro o 0,05 proc., a wspólna waluta wyceniana była na 4,25 zł. Z kolei do dolara amerykańskiego złoty stracił 0,08 proc., co podniosło wycenę amerykańskiej waluty do 3,92 zł. Jednocześnie do franka szwajcarskiego złoty stracił 0,03 proc., za szwajcarską walutę płacono 4,30 zł.

We wtorek po południu kurs złotego osłabł względem dolara amerykańskiego o 0,19 proc., do niespełna 3,91 zł. Frank szwajcarski z kolei zyskiwał 0,17 proc. i był wyceniany na 4,29 zł. Kurs złotego wobec euro był stabilny i za wspólną walutę płacono 4,25 zł.

