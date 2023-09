Złoty nurkuje po decyzji RPP. Dramatyczny spadek wartości. Kursy walut [7.09.2023]

Minister klimatu Anna Moskwa: 800 mln zł na miejskie oczyszczalnie do końca października

Dramatyczny spadek wartości złotego. Kursy walut [7.09.2023]

Złoty w czwartek 7 września osłabiał się wobec: euro (drożejącego do 4,57 zł) o 0,23 proc.; franka szwajcarskiego (wycenianego na 4,78 zł) o 0,15 proc.; dolara amerykańskiego (zwyżkującego do 4,26 zł) o 0,28 proc. W środę ok. godz. 16.30 euro kosztowało 4,56 zł, dolar 4,26 zł, a frank szwajcarski - 4,76 zł.

Polska waluta osłabiała się od kilku dni. Dolar czy euro były w ostatnich dniach najdroższe od kilku miesięcy. Na dalszy spadek wartości złotego ma wpływ decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych, czyli do 6 proc. Takiej obniżki nikt się nie spodziewał. Ruch RPP wywołał wyprzedaż na rynku. Dolar, euro i inne główne waluty podrożały aż o siedem-osiem groszy.

Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

