RPP zdecydowała o stopach procentowych. Co z ratami kredytów?

Stopy procentowe od września 2023

Rada Polityki Pieniężnej po długim posiedzeniu podjęła decyzję dotyczącą stóp procentowych. Zgodnie z nią stopy procentowe idą w dół. Stopa referencyjna, która jest bardzo ważnym parametrem dla kredytobiorców spada z 6,75 proc. do poziomu 6 proc. W związku z tym spadają i raty kredytów. Polacy czekali na ten ruch rok. W końcu raty mieszkaniowych kredytów będą niższe. Według ekspertów RPP swoją decyzją uruchamia falę obniżek stóp procentowych. - Jeśli wierzyć prognozom, to RPP ma zacząć cały cykl obniżek stóp procentowych. W efekcie raty kredytów na koniec 2024 roku mogą być nawet o ponad 20% niższe niż dziś - mówi Bartosz Turek, główny analityk HREIT.

Rada Polityki Pieniężnej ostatniej zmiany stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., wtedy to główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc. Dzisiejsza decyzja jest zaskakująca. Dotychczas prezes NBP zapewniał, że stopy pójdą w dół, gdy inflacja będzie jednocyfrowa, tymczasem wciąż jest ona na poziomie dwucyfrowym.

- Rada Polityki Pieniężnej zainaugurowała cykl obniżek agresywną redukcją stopy referencyjnej z 6,75 do 6,0 proc. Choć jeszcze nie został spełniony warunek spadku inflacji do wartości jednocyfrowych, to można postrzegać tę decyzję jako gigantyczne zaskoczenie z innego względu. Wbrew zapowiedziom, że obniżki będą stopniowe, skala obniżki wyniosła aż 75 pb. Tak agresywnego ruchu nie spodziewał się praktycznie nikt. Na rozpoczęcie cyklu obniżek pozwoliła gwałtowna pierwsza faza hamowania inflacji. Argumentem za zdecydowanym działaniem mogła być przedłużająca się słabość polskiej gospodarki połączona z chimeryczną koniunkturą u naszych głównych partnerów handlowych. Rynkowa wycena zakładała, że w najbliższych 12 miesiącach koszt pieniądza zostanie zredukowany o ok. 2 pkt proc., ale zaskoczeniem jest tempo cięcia. Szkodzi ono złotemu. Tuż po obniżce kurs euro wystrzelił ponad 4,55 i osiągał pułapy najwyższe od maja - komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Najnowsze dane dotyczące stóp procentowych

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 7 września 2023 r.

Takie teraz będą miesięczne raty kredytów przy długu zaciągniętym na 25 lat z marżą 2 proc. (źródło: HREIT):

Kredyt na kwotę 100 tys. zł - rata 763 zł (mniej o 69 zł niż w ostatnich miesiącach)

Kredyt na kwotę 200 tys. zł - rata 1526 zł (mniej o 139 zł niż w ostatnich miesiącach)

Kredyt na kwotę 300 tys. zł - rata 2290 zł (mniej o 207zł niż w ostatnich miesiącach)

Kredyt na kwotę 400 tys. zł - rata 3053 zł (mniej o 276 zł niż w ostatnich miesiącach)

Kredyt na kwotę 500 tys. zł - rata 3816 zł (mniej o 346 zł niż w ostatnich miesiącach)

