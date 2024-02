i Autor: Shutterstock

Notowania walut

[Kursy walut 9.02.2024] Złoty stracił do euro i dolara

W piątek po godz. 8 polska waluta traciła 0,02 proc. względem dolara, dochodząc do poziomu 4,01 zł; wobec euro złoty tracił 0,01 proc., do 4,32 zł. Względem franka szwajcarskiego złoty umacniał się natomiast o 0,09 proc., do 4,59 zł.