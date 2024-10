Legendarny amerykański muzyk pomoże powodzianom. Przeznaczył swoją gitarę na aukcję

Amerykańska legenda jazzu przeznacza gitarę na aukcję, z której dochód trafi na pomoc dla powodzian

Pat Metheny to legenda amerykańskiego jazzu, 20-letni laureat Grammy, który na początku października występował w Polsce na kilku koncertach w ramach Dream Box Tour. W trakcie koncertów w Polsce grał na gitarze, która teraz została przekazana przez muzyka na aukcję, z której dochód ma zostać przeznaczony na wsparcie powodzian.

Gitara elektryczna Ibanez Model No PM3C-NAL 5B-01 została wystawiona na Allegro w ramach aukcji dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Licytacja kończy się 27 października 2024 roku, a obecnie [20.10.2024 12:00] gitara jest licytowana za kwotę 22 100 zł. Zdjęcie do aukcji zostały wykonane przez Marka Śmietańskiego.

- Jako jeden z nielicznych amerykańskich artystów miałem przywilej bycia świadkiem przemian w Polsce i na przestrzeni dekad obserwować jak rozkwita polska publiczność. To była niesamowita podróż. To, co pozostało niezmienne przez te wszystkie lata to ogromna muzykalność polskiej publiczności. Grając dla trzech pokoleń polskiej publiczności mogłem doświadczyć jak głęboko zakorzeniona jest dobra muzyka w polskiej kulturze. To naprawdę wyjątkowe i niepowtarzalne. Dla mnie, jako muzyka, to prawdziwy przywilej, że publiczność wciąż przychodzi na moje koncerty i podąża za moją muzyką - mówił Pat Metheny o polskiej publiczności.

Gitara Pata Metheny'ego na aukcji dla powodzian

Sam Ibanez PM3C jest sygnowanym modelem amerykańskiego muzyka (litery PM w nazwie modelu to inicjały artysty). Korpus gitary jest wykonany z laminowanej świerkowej płyty rezonansowej, z klonowym tyłem i bokami. Gryf wykonany jest z klony i drewna nyatoh, na który przyklejona jest podstrunica z hebanu z dwudziestoma dwoma zaokrąglonymi progami. Gitara posiada tzw. próg zerowy, oraz mostek Gibraltar Performer ze strunociągiem VT200.

Cena nowej gitary z tej serii wynosi ok. 6900 zł, jednak egzemplarz przeznaczony na aukcje był wykorzystywany przez Pata Metheny'ego podczas trasy koncertowej w Polsce.

