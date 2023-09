"Lepiej zapobiegać niż leczyć". Szczepionki będą receptą dla starzejącego się społeczeństwa?

To będzie sprawiedliwa waloryzacja emerytur. Ponad 10 000 zł podwyżki dla seniorów!

- Na pewno możemy powiedzieć optymistycznie, że żyjemy coraz dłużej. Ponieważ z danych wynika również, że średnio o 6 i 8 lat, od 1990 roku do 2022, wzrosła liczba średniego przeżycia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. No i teraz takim wyzwaniem jest, co zrobić, żebyśmy żyjąc dłużej, żyli też w takim lepszym życiu - powiedział Krzysztof Kępiński w studio Superbiznesu.

Jak podkreślił przedstawiciel GSK, im dłużej żyjemy tym jesteśmy mniej odporni na choroby zakaźne, stąd też jednym z postulatów, który przewija się na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest stworzenie kalendarza szczepień dla dorosłych.

- Są też nowe szczepienia dedykowane osobom starszym, dorosłym, po 50 roku życia, jak szczepienia przeciwko półpaściowi czy RSV, które to w takich skrajnych sytuacjach mogą doprowadzić do bardzo trudnych dla zdrowia powikłań [...] Mam wrażenie, że jako dorośli bardzo często zapominamy o zdrowiu swoim i koncentrujemy się na innych, na dzieciach, na starszych, a my również powinniśmy się chronić - mówił Kępiński.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy w poniższym wideo!

