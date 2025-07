Zakupy przez całą dobę w Lidlu

Lidl po raz 15. z rzędu stawia swój festiwalowy sklep na lądowisku Czaplinek-Broczyno, gdzie odbywa się Pol'and'Rock Festival. Budowa Rockowej Wyspy już trwa.

Od 29 lipca od godziny 12:00, festiwalowicze będą mogli robić zakupy w całodobowym sklepie. Placówka będzie otwarta do 3 sierpnia do godziny 12:00. Mimo że koncerty zaczynają się 31 lipca, Rockowa Wyspa Lidla rusza wcześniej, by umilić czas tym, którzy przyjeżdżają na festiwal wcześniej.

Rockowa Wyspa Lidla ponownie stanie w sprawdzonym miejscu, obok pola namiotowego, w pobliżu Małej Sceny i Akademii Sztuk Przepięknych. W całodobowym sklepie będzie dostępny szeroki wybór produktów – od świeżego pieczywa, warzyw i owoców, przez napoje i przekąski, po artykuły przemysłowe. W festiwalowym sklepie Lidla będzie można płacić wszystkimi dostępnymi formami płatności.

Dobra zabawa i ekologia

Rockowa Wyspa Lidla to nie tylko zakupy. Na miejscu będzie strefa chilloutu z leżakami i pozytywną atmosferą. Nie zabraknie też atrakcji, np. Koła Fortuny, gdzie będzie można sprawdzić wiedzę ekologiczną!

Nowością w tym roku będą butelkomaty. Po raz pierwszy na Pol'and'Rock Festival będzie można oddać plastikowe butelki PET (do 3 litrów) i metalowe puszki (do 1 litra) do specjalnych automatów, a w zamian otrzymać kupon rabatowy na zakupy w festiwalowym sklepie Lidl Polska. Zebrane opakowania trafią do firm zajmujących się recyklingiem.

Lidl i WOŚP – w jednym rytmie

Za Rockową Wyspą Lidla stoją pracownicy Lidl Polska z całego kraju. Ich zaangażowanie to hołd dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 16 lat wspólnego grania z Orkiestrą sieć Lidl Polska, dzięki wsparciu klientów, przekazała na cele Fundacji ponad 54 mln zł.

