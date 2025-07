Jak co roku przygotowaliśmy asortyment szkolny dla wszystkich naszych klientów, od produktów podstawowych na każdą kieszeń, po jakościowe produkty znanych i cenionych marek. To pierwsza odsłona naszej oferty, dla tych, którzy z dużym wyprzedzeniem lubią na spokojnie planować przygotowania do szkoły. A ponieważ wakacje w pełni, oferujemy też szeroką gamę produktów pobudzających kreatywność, które zapewnią rozwijanie artystycznych pasji w czasie wolnym od szkoły.