Lidl rozdaje olej za darmo. Sprawdź najnowsze mega promocje sieci [ZDJĘCIA]

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Dużo mniej zapłacimy za schab wieprzowy bez kości – 11,99 zł/kg, cena z kuponem aplikacji Lidl Plus. Tańszy jest polski indyk – sznycle z piersi za 24,99 zł. W promocji są parówki z szynki, XXL w cenie 7,49 zł za 500 g. W ramach akcji „Tydzień z stylu amerykańskim”, do parówek możemy kupić specjalne bułki do hot - dogów i różne dodatki. Miłośnicy kiełbasy mają w promocji doskonały przysmak – kiełbasę morlińską z piersi kurczaka w cenie 7,49 zł/400 g. Z promocji mogą skorzystać też fani serów. Ser salami w plastrach, XXL ( 800 g), kosztuje tylko 17,99 zł. Tańsze jest też masło. Lidl na stale obniżył ceny tego produktu. Masło ekstra Pilos, 200 g kosztuje teraz 5,99 zł, masło o obniżonej zawartości tłuszczu 60 proc. - 4,49 zł, a masło ekstra Mlekovita - 7,99 zł. Dużo tańsza w Lidlu jest cukinia – 6,99 zł/kg i polskie ziemniaki – 1,49 zł/kg. W promocji są też owoce kiwi – 0,69 zł zł za sztukę. Wybrane warzywa bio kupimy do 41 proc. taniej.

Hit promocji w Lidlu – olej za darmo

Tylko w środę 1 lutego obowiązuje promocja 1+1 gratis na olej rzepakowy. Olej dostaniemy za darmo pod warunkiem, że kupimy inne produkty za min. 39 zł. Limit 2 opakowania na paragon.

Lidl promocje na kawę i napoje

Z promocji w Lidlu ucieszą się fani Coca -Coli. Przy zakupie dwupaku zapłacimy jedynie 5,99 zł za butelkę o pojemności 2 litrów. Warto też kupić 2 opakowania kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, wtedy jedna kawa kosztuje 16,99 zł. Wybrane napoje roślinne Vemondo są w promocji 2+1 gratis. Do uzyskania napoju za darmo konieczny jest kupon z aplikacji Lidl Plus.

Tańczące z promocjami 26.01.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.