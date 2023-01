Wielka promocja w Biedronce! Pranie zrobisz za 50 groszy!

Promocja w Biedronce – pranie za 50 groszy!

Do niedzieli 29 stycznia możemy skorzystać z dobrej promocji na proszek do prania E. Przy zakupie dwóch opakowań proszku za jedno zapłacimy tylko 18,99 zł, to aż ponad 10 zł taniej jak regularna cena. Opakowanie jest ogromne - aż 2,21 kg, co wystarcza na zrobienie 34 prań. Koszty jednego prania to jedynie 0,56 zł. Do wyboru mamy proszek do prania białych i jasnych tkanin lub do prania kolorowych i ciemnych tkanin. Oba te rodzaje proszku E bardzo skutecznie likwidują plamy.

W promocji w Biedronce mamy też płyn do prania znakomitej marki Perwoll, pojemność 1,91 l, różne rodzaje w cenie 12,99 zł. Taka ilość płynu pozwoli nam zrobić 32 prania.

Biedronka promocje - płyn Coccolino za połowę ceny

Opłaca się też kupić płyn do płukania tkanin Coccolino , różne rodzaje, o pojemności 1,45 l. Taka ilość płynu pozwala na zrobienie 58 płukań. Za jedno opakowanie zapłacimy tylko 11,49 zł, pod warunkiem, że kupimy dwa dowolne opakowania.

Proszek E taniej w Biedronce

