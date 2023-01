Szał w Lidlu! Żółty ser za 6 zł, czekolady za darmo! [WIDEO]

Jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w "sprawie frankowej". Co postanowiono?

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Najnowsza promocja w Lidlu potrwa do 29 stycznia. Do soboty możemy taniej kupić uda lub podudzia z polskiego kurczaka – 6 ,99 zł/kg. W promocji są parówki Berlinki. Opakowanie o wadze 250 g kosztuje tylko 3,33 zł, przy zakupie 2 produktów z kuponem aplikacji Lidl. Kupon z aplikacji i zakup 2 opakowań to warunki promocji na ser żółty edamski w kawałku w cenie 5,99 zł/250 g. Promocjami objęte są też inne sery – np. wędzone przysmaki z Podhala w cenie 6,29 zł, rolada ustrzycka w plastrach – 6,29 zł. czy twaróg klinek z Lubelszczyzny – 5,19 zł. Watro też kupić większą ilość mleka w kartonie. Kupując 12 sztuk mleka łowickiego 3,2 proc tłuszczu, za jedno zapłacimy tylko 2,95 zł.

Lidl – promocje na masło

Tylko w piątek 27 stycznia, osełka masła ekstra Pilos, 300 g kosztuje jedynie 7,99 zł ( cena z kuponem aplikacji Lidl). A dodatkowo Lidl na stale obniżył ceny masła. Masło ekstra Pilos, 200 g kosztuje teraz 5,99 zł, masło o obniżonej zawartości tłuszczu 60 proc. - 4,49 zł, a masło ekstra Mlekovita - 7,99 zł.

Mega promocje na warzywa, owoce i słodycze w Lidlu

Dużo tańsza w Lidlu jest cukinia– 6,99 zł/kg i ogórki gruntowe w tej samej cenie. W promocji są też polskie jabłka - 1,89 zł/kg, winogrona red globe – 10,99 zł/kg i borówki amerykańskie – 8,99 zł/ . Pojawiły się też boczniaki w promocyjnej cenie – 4,49 zł/250 g. Za darmo możemy dostać czekoladę z całymi orzechami lub migdałami – w promocji 2+1 gratis. Do wyboru mleczna, deserowa lub biała. W takiej samej promocji są również orzechy nerkowca.

