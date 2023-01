Kursy walut [27.01.2023]. Złoty traci na wartości. Co się dzieje z polską walutą?

Ponad 2 miliony złotych dla Tadeusza Rydzyka od rządu Morawieckiego! Na co poszły pieniądze?

Promocje w Żabce - kawa za 3 zł

Do końca lutego w godzinach 6:00-10:00, wszyscy użytkownicy aplikacji Żappka kawę i napoje gorące o pojemności do 200 ml mogą kupić w atrakcyjnej cenie 3 zł za kubek. Dzięki promocji każdy użytkownik Żappki ma możliwość umilenia swojego poranka nie tylko aromatyczną kawą (espresso, kawa czarna, kawa z mlekiem, latte, cappuccino), ale także dowolnym gorącym napojem (herbata, czekolada) w cenie 3 zł za kubek o pojemności do 200 ml. Promocja obowiązuje także w autonomicznych sklepach Żabka Nano.

Kawa z Żabki to 100 proc. arabica, której ziarna pochodzą z małych farm ulokowanych w najlepszych regionach Brazylii. Kawa palona jest we Włoszech. Średni stopień palenia wydobywa z niej pełnię smaku i aromatów. Kompozycja oraz odpowiednio dobrany sposób palenia kawy pozwala na uzyskanie esencjonalnego naparu z naturalną, słodką nutą mlecznej czekolady i orzechów włoskich. Mieszanka zawiera w swoim składzie unikalną kawę z plantacji Bob-o-link. Produkuje ona najlepszej jakości kawę, zachowując jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Sonda Czy polujesz na promocje? TAK NIE