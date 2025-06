Popularne auta wezwane do naprawy. Czy zostaniesz wezwany do serwisu?

Masło w mega promocji Lidla

Wśród najciekawszych propozycji znajdziemy masło ekstra Pilos (83%), które przy zakupie trzech kostek i zeskanowaniu kuponu w aplikacji kosztuje zaledwie 4,75 zł za 200 g. To aż 36% taniej!

Lidl. Promocje na mięso

Dla miłośników mięsa Lidl przygotował promocję na filet z piersi kurczaka XXL, przeceniony o 35% – teraz tylko 15,99 zł/kg. W aplikacji Lidl Plus dostępne są również zniżki na uda i podudzia kurczaka XXL – oba w cenie 6,49 zł/kg. To świetna okazja, aby zaopatrzyć się w mięso na obiad lub grilla. Ponadto, ser gouda w kawałku (1 kg) od Pilos dostępny jest za 18,99 zł za kilogram.

Arbuzy i pomidory w Lidlu

Lidl nie zapomina również o miłośnikach owoców i warzyw. Arbuz luzem kosztuje tylko 2,99 zł/kg – to aż 57% taniej. Polskie pomidory malinowe luzem dostępne są w cenie 4,99 zł/kg z kuponem w aplikacji Lidl Plus. To doskonała okazja, aby cieszyć się smakiem świeżych, sezonowych produktów.

Promocja na cukier i papier toaletowy w Lidlu

W Lidlu trwa również promocja "5+5 gratis" na cukier biały – 2,99 zł za opakowanie, obowiązuje tylko z aplikacją. Dodatkowo, drugi produkt papieru toaletowego Floralys jest 50% taniej, z możliwością miksowania rodzajów.

Grillowe okazje w Lidlu

Dla tych, którzy planują weekendowe grillowanie, Lidl przygotował specjalną ofertę. Wszystkie promocje obowiązują z aplikacją Lidl Plus. Kiełbasa śląska codzienna – przy zakupie dwóch paczek tylko 4,45 zł za opakowanie (50% taniej). Karkówka w marynacie dostępna jest za 10,49 zł za opakowanie (25% taniej). Burger wołowy XXL kosztuje 11,99 zł (20% taniej), a mniejszy burger wołowy – 6,99 zł (22% taniej). W ofercie znajdziemy również półgęsek wieprzowy w marynacie za 28,99 zł oraz zestaw wieprzowy w marynacie za 24,99 zł.

Promocje na piwo i napoje w Lidlu

W piątek i sobotę warto mieć aplikację Lidl Plus, aby skorzystać z promocji na piwo i napoje. Budweiser Budvar 500 ml dostępny jest w ofercie 10+10 gratis za 5,29 zł/szt. (oferta dla osób pełnoletnich). Tyskie Gronie – 5+5 gratis za 3,89 zł/szt. (oferta dla osób pełnoletnich). Wszystkie piwa w puszce dostępne są za 12,60 zł za sześciopak w dniach 13–14 czerwca (oferta dla osób pełnoletnich). Pepsi/Pepsi Zero 4x2,25 l kosztuje 25,56 zł (czyli 6,39 zł/litr). Muszynianka 6x1,5 l dostępna jest za 11,94 zł, czyli 1,99 zł/litr.

Dodatkowe okazje w Lidlu: Kupon rabatowy

Tylko w piątek, 13 czerwca, w aplikacji Lidl Plus można aktywować kupon rabatowy 10 zł na zakupy za min. 100 zł. To doskonała okazja, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty zakupów.

