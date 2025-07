Kto dostanie 1600 zł z ZUS w sierpniu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w sierpniu 2025 r. wypłaci jednorazowo 1600 zł tym rodzicom, którzy złożyli wniosek o świadczenie 800 plus po 31 maja, ale nie później niż do 30 czerwca 2025 r. Kwota ta obejmuje wyrównanie za czerwiec oraz regularną wypłatę za lipiec. Obie transze wynoszą po 800 zł, co łącznie daje wspomniane 1600 zł.

Warunki wypłaty świadczenia 800 plus 2025

Od czerwca obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają dodatkowy warunek otrzymania 800 plus. Oprócz kryterium wieku – świadczenie przysługuje dzieciom do 18. roku życia – wprowadzono wymóg, aby dziecko realizowało obowiązek edukacyjny w polskiej placówce oświatowej. Obejmuje to przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. ZUS może żądać dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do placówki.

Jak i kiedy składać wnioski o 800 plus?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie – poprzez Platformę PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. W bieżącym okresie rozliczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r., wnioski najlepiej było złożyć między 1 lutego a 30 kwietnia 2025 r., aby uniknąć przerw w wypłatach. Rodzice, którzy złożyli wniosek w maju, otrzymali już w lipcu podwójną wypłatę, a ci, którzy zrobili to do 30 czerwca, mogą spodziewać się przelewu w sierpniu.

Terminy wypłat 800 plus

Świadczenie 800 plus przekazywane jest zwykle 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, wypłata realizowana jest wcześniej.

Rodzice powinni regularnie monitorować status wniosku na swoim profilu w systemie ZUS, by upewnić się, że formalności zostały dopełnione.

Pamiętaj!

1600 zł w sierpniu to jednorazowa szansa na nadrobienie zaległości. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, kolejna wypłata obejmie wyłącznie bieżący miesiąc!

