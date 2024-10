Lidl wzmacnia zaangażowanie na rzecz klimatu: zerowa emisja netto do 2050 roku

Lidl, jeden z największych europejskich detalistów spożywczych, zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych i łańcuchach dostaw. Oznacza to, że do 2050 roku firma zredukuje emisję gazów cieplarnianych tak blisko zera, jak to tylko możliwe. Cel zerowej emisji netto obejmuje emisje zakresu 3 (Scope 3), tj. strefę górną (upstream) oraz dolną (downstream) łańcucha dostaw Lidla. To tutaj generowane jest ponad 90% całkowitych emisji firmy.

Połączenie sił w celu ograniczenia emisji

Aby obrać kurs na zerową emisję netto, Lidl rozszerza swoją strategię klimatyczną o nowe konkretne cele w zakresie 3 (Scope 3):

do 2034 roku firma zamierza zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie, leśnictwie i innym użytkowaniu gruntów o 42,4% („emisje FLAG”: Forest, Land and Agriculture).

Lidl zobowiązał się również do zmniejszenia o 35% emisji w sektorze energetycznym i przemysłowym („emisje E+I”) w tym samym okresie1.

W tym celu Lidl będzie w przyszłości jeszcze ściślej współpracować ze swoimi partnerami i dostawcami. Firma zobowiązała swoich największych dostawców, którzy są odpowiedzialni za 75% emisji związanych z produktami w zakresie 3, do osiągnięcia celów redukcyjnych do 2026 roku zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi to globalna inicjatywa, która wspiera firmy w ustalaniu opartych na nauce celów redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Lidl wspiera i umożliwia swoim dostawcom osiągnięcie tych celów za pomocą odpowiednich narzędzi.

Dotychczasowe osiągnięcia Lidl w ramach strategii klimatycznej

Do tej pory Lidl zredukował już 52% swoich operacyjnych emisji CO2 (zakres 1 i 2)2. W szczególności przyczyniło się do tego wykorzystanie energii odnawialnej: od 1 marca 2022 roku Lidl wykorzystuje w 100% zieloną energię elektryczną3 we wszystkich sklepach, centrach logistycznych i budynkach biurowych. Z powodzeniem wdrożono również inne działania, takie jak:

zwiększenie liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy sklepach i magazynach;

rezygnacja z dostaw zagranicznych warzyw i owoców transportem lotniczym;

zwiększenie liczby produktów wegańskich i wegetariańskich pod marką Vemondo;

edukacja wszystkich pracowników w ramach projektu YOU na temat prośrodowiskowych działań oraz ochrony bioróżnorodności i zasobów.

i Autor: pixabay.com

– Lidl poczynił już znaczne postępy w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom produkty w przystępnych cenach, które wspierają realizację naszych celów klimatycznych – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska. – Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, któremu chcemy stawić czoła – dodaje.

Science Based Targets: zaangażowanie w realizację celów naukowych

Firmy z Grupy Schwarz dołączyły do inicjatywy Science Based Targets w 2020 roku, aby pomóc w osiągnięciu celu 1,5 stopnia paryskiego porozumienia klimatycznego. Lidl również sformułował własną strategię z dodatkowymi celami w ramach strategii klimatycznej spółek Grupy Schwarz.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji: Zrównoważony rozwój.

[1] w każdym przypadku w porównaniu do 2022 r.

[2] Stan na rok finansowy 2023 w porównaniu do 2019 r.

[3] Z wyjątkiem umów o dostawę, na które Lidl nie ma wpływu, np. w przypadku pojedynczych wynajmowanych nieruchomości ze zobowiązaniami do dostawy energii elektrycznej. Więcej informacji na stronie

Materiał powstał przy współpracy z Lidl Polska.