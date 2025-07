Lipcowe podwyżki w służbie zdrowia

Lipcowe podwyżki w ochronie zdrowia stały się faktem. Od 1 lipca 2024 roku wzrosły wynagrodzenia zasadnicze dla wielu grup zawodowych. Podwyżki objęły lekarzy, pielęgniarki, diagnostów, farmaceutów oraz opiekunów medycznych, a ich wysokość przekroczyła 14%.

Podstawą prawną jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W tym roku wynagrodzenie wzrosło z 7155,48 zł brutto w 2023 r. do 8181,72 zł brutto w 2024 r., co stanowi wzrost o 14,34%. Wzrost płac minimalnych w ochronie zdrowia to krok w stronę poprawy sytuacji finansowej pracowników tego sektora. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przeznaczenie blisko 18 mld zł na sfinansowanie lipcowych podwyżek.

Ile zarobi lekarz po podwyżce?

Wynagrodzenie lekarza ze specjalizacją wzrosło do 11 863,49 zł brutto. Lekarz bez specjalizacji zarobi minimum 9736,24 zł brutto, a stażysta 7772,63 zł brutto.

Pielęgniarki i położne: Nowe minimalne wynagrodzenia od lipca

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, ale bez specjalizacji, a także pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją oraz te z wykształceniem średnim i specjalizacją, zarobią minimum 8345,35 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenia dla ratowników i techników medycznych

Fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy elektroradiolodzy oraz inni pracownicy medyczni ze studiami I stopnia, a także fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, technicy analityki medycznej i elektroradiolodzy z wykształceniem średnim, pielęgniarki i położne z takim wykształceniem, ale bez specjalizacji, otrzymają minimalne wynagrodzenie w wysokości 7690,81 zł brutto (wzrost z 6726,15 zł brutto). Opiekunowie medyczni otrzymają pensję minimalną w wysokości 7036,27 zł brutto.

