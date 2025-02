Lody Ekipy Friza zrobiły furorę. Teraz będzie reaktywacja

Można odliczyć prawie 7 tys. złotych od podatku. Kto ma taką opcję do wykorzystania?

Lody od Friza

Lody Friza wracają do łask. Friz, właśc. Karol Paweł Wiśniewski – polski influencer, youtuber, przedsiębiorca, wokalista Ekipy Friza zapowiedział w mediach społecznościowych, że na rynku ponownie pojawią się lody, które influencer stworzy razem z lodowym gigantem firmą Koral. Gwiazdor na razie nie zdradził konkretnej daty wejścia na rynek kolejnej edycji jego lodów. Jednak spodziewać się ich należy w nadchodzącym sezonie letnim.

Lodach Ekipy Friza swoją pierwszą edycję miały w 2021 roku. Nowy produkt dostępny był w kilku wariantach smakowych - m.in. truskawkowym i cytrynowym. Lody nie przypominały wykwintnych smakołyków. Były to najprostsze lody/sorbety na patyku z cukrową polewą o smaku gumy balonowej, obsypane strzelającymi granulkami. Jednak to nie chodziło o podbicie wyrafinowanych gustów miłośników zmrożonych słodyczy. Najważniejsze w tym wszystkim było opakowanie lodów. Na internetowych aukcjach sprzedawano lody albo papierki po nich, niektóre za niebotyczne kwoty - najdroższy papierek sprzedano za 250 tysięcy złotych. Lody Ekipy stały się szczególnie popularne wśród młodzieży, głównie fanów Friza. Były hitem wakacji. Lody powstały we współpracy marki Koral z Ekipa Holding, na której czele stoją Karol Wiśniewski i Łukasz Wojtyca.

Lody od Ekipy Friza znów na rynku

Teraz Friz postanowił reaktywować słynne lody. Jednak tym razem wprowadza również zmiany w asortymencie. Wiadomo, że nowe lody będą nazywały się Ekipa Trinity i będą miały formę kanapki oraz sopelka na patyku. Czy będą cieszyły się równie dużą popularnością? To już czas pokaże. Pewne jest to, że ta akcja nie będzie miała już takiego elementu nowości i świeżości, jakie miała w pierwszej edycji. Ale rzecz jasna, nie można wykluczyć tego, że ponownie produkt spotka się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

