Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ogłosiło, że NASA oficjalnie potwierdziła start misji IGNIS, pierwszej polskiej technologiczno-naukowej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Start zaplanowano na wiosnę 2025 roku, nie wcześniej niż w maju. To historyczny moment dla polskiej nauki i technologii, otwierający nowe możliwości dla rodzimych firm i naukowców.

Sławosz Uznański-Wiśniewski: Polski astronauta na ISS

W ramach misji IGNIS, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), przeprowadzi serię eksperymentów zaproponowanych przez polski przemysł kosmiczny. Te unikalne badania, dopracowane we współpracy z ESA, zapewnią polskim firmom i naukowcom dostęp do bezcennej infrastruktury ISS.

- "To niepowtarzalna okazja, by realizować badania, które są niemożliwe do przeprowadzenia na Ziemi" – podkreśla MRiT.

Skład załogi misji Axiom 4

Misja Axiom 4 (Ax-4), czwarta prywatna misja na ISS, wystartuje z centrum lotów kosmicznych Johna F. Kennedy’ego na Florydzie (USA). Oprócz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, w skład załogi wchodzą: Peggy Whitson (USA) – dowódca misji, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot misji, Tibor Kapu (Węgry) – specjalista misji.

Polska gospodarka zyska na misji Ignis

W lutym, w Sejmie, Jarosław Sulkowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii poinformował, że polska misja technologiczno-naukowa na ISS potrwa 16 dni i odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2025 roku.

Michał Jaros, wiceszef MRiT, podkreślił, że misja - "otworzy drogę dla polskiej gospodarki i firm, które będą mogły w związku z tą misją się rozwijać”.Najważniejszym elementem misji IGNIS są eksperymenty technologiczne i naukowe, które Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie realizował na ISS. Dodatkowo, nasz astronauta poprowadzi w kosmosie pokazy, które zostaną nagrane i wykorzystane w programie edukacyjnym.

