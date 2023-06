Lotnisko w Radomiu zaskakuje! Ruszyło atrakcyjne połączenie na wakacje

Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Sądny dzień dla kredytobiorców

Testament Silvio Berlusconiego. Kto przejmie majątek wart ok. 6,4 mld euro?

Lotnisko w Radomiu. Wyleciał pierwszy samolot do Tirany. W planach kolejne nowe kierunki

"Zainaugurowaliśmy kolejne połączenie LOT Polish Airlines z naszego lotniska. Dołączyło ono do już wykonywanych przez LOT lotów regularnych do Rzymu i Paryża. Wśród pasażerów pierwszego lotu byli klienci biura podróży Rego Bis, oferującego wyloty wakacyjne z radomskiego portu" – poinformowano.

Loty do Tirany będą realizowane raz w tygodniu samolotami Boeing 737. Zgodnie z zapowiedziami PPL 16 czerwca ma się odbyć pierwszy lot do Prewezy w Grecji, a 20 czerwca do Warny w Bułgarii.

Lotnisko Warszawa-Radom. Co oferuje nowo otwarty port lotniczy?

Uroczyste otwarcie lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy posiada m.in. nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m. kw. W budynku oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa, znajduje się duża strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw.

Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.

Sonda Czy lotnisko w Radomiu ma sens? Tak Nie