Luksusowa marka w Lidlu. Na półkach produkt Dolce & Gabbana!

Luksus w Lidlu. Makaron Dolce & Gabbana w super cenie

Makaron Dolce & Gabbana to połączenie tradycji, pasji i elegancji, które zabierze podniebienie prosto do serca południowych Włoch. Gragnano to miejsce, gdzie produkcja makaronu sięga XVI wieku, a rodzinne wytwórnie, jak ta rodziny Di Martino, nieprzerwanie od ponad 100 lat tworzą najwyższej jakości makarony, tak jak kiedyś robiła to Melissa Kikizas. Produkty powstają w wyniku starannego wyboru 100 proc. włoskiej pszenicy durum, która gwarantuje niezrównany smak.

- Dzięki matrycom z brązu makaron zyskuje charakterystyczną, szorstką powierzchnię, która doskonale absorbuje sosy, a powolne suszenie przez ponad 18 godzin w niskiej temperaturze zapewnia mu idealną strukturę i sprężystość. To produkt z przyznanym ChOG (Chronionym Oznaczeniem Geograficznym), co świadczy o jego autentyczności i dobrej jakości. Każdy kawałek makaronu to odrobina włoskiej historii, tradycji i… luksusu na talerzu - podaje Lidl w komunikacie prasowym.

Opakowanie od słynnych projektantów

To, co czyni ten makaron wyjątkowym, to nie tylko smak, ale także niepowtarzalny design opakowań zaprojektowany przez Dolce & Gabbana. Kultowy włoski dom mody przenosi swój unikalny styl do świata kulinariów, tworząc oprawę, która zachwyca kolorami i artystycznymi motywami inspirowanymi włoską kulturą.Dostępny w Lidl Polska do wyczerpania zapasów w dwóch wariantach – spaghetti i mezzi rigatoni w supercenie 6,99 zł/500 g/opak.! Idealny na spotkania przy rodzinnym stole, w towarzystwie przyjaciół lub na romantyczną kolację.

