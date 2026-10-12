- W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zwyciężył Łukasz Gibała.
- Pokonał tym samym swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
- Łukasz Gibała zadeklarował m.in. mieszkanie o wartości 3,8 mln zł, papiery wartościowe za ponad milion oraz sporo oszczędności.
- Pensja prezydenta Krakowa, wynosząca ponad 23 tys. zł brutto, należy do najwyższych w Polsce.
Wyścig o fotel prezydenta Krakowa
We wrześniu w Krakowie odbyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów na prezydenta. Wybory to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Wyniki były następujące:
- Łukasz Gibała 36,38 proc.
- Moniak Piątkowska 29,91 proc.
- Michał Drewnicki 17,50 proc.
- Aleksandra Owca 6,91 proc.
- Daria Gosek-Popiołek 4,81 proc.
- Michał Klimek 4,11 proc.
- Sławomir Pietrzyk 0,37 proc.
W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pierwsza tura wyłoniła dwoje faworytów: kandydat z ramienia "Kraków dla Mieszkańców" zdobył 36,38 proc. poparcia, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Finanlnie zwyciężył Gibała, któremu zaufało aż 61 proc. wyborców. Nowy prezydent miasta szedł do wyborów obiecując m.in. rozwiązanie uciążliwości z najmem krótkoterminowym i ponad 10,5 tys. "pseudohoteli". Najpierw mieszkania znikają z rynku najmu długoterminowego, bo krótki najem po prostu bardziej się opłaca i da się na nim zarobić więcej. Im mniejsza podaż, tym wyższe czynsze – przekonywał.
Co posiada Łukasz Gibała? Taki ma majątek
Łukasz Gibała może pochwalić się nie tylko sporym poparciem, ale i pokaźnym majątkiem. Z jego oświadzcenia majątkowego wyłania się obraz milionowych inwestycji i drogich nieruchomości. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami opublikowanymi przez Łukasza Gibałę, jego oszczędności w gotówce to około 150 tys. zł, 4 tys. euro i 4 tys. dolarów. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.