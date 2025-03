Wyższe mandaty drogowe

Nadchodzą zmiany w taryfikatorze mandatów! Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) wyraziło zgodę na propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dotyczące nowelizacji przepisów. Oznacza to, że kierowców czekają podwyżki kar za szereg wykroczeń, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zielone światło od Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak poinformował PAP resort sprawiedliwości, minister sprawiedliwości zgodził się z oceną MSWiA co do potrzeby nowelizacji taryfikatorów mandatów i nie zgłosił uwag do tej propozycji. To ważny krok w kierunku wprowadzenia zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Szczegóły propozycji MSWiA

Informacje na temat planowanych zmian pojawiły się podczas posiedzenia jednej z sejmowych komisji. Dyrektorka Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA, Agata Furgała, poinformowała, że resort, po przeprowadzonej analizie, opracował propozycje zmian. Dodała również, że szef MSWiA wystąpił do resortu sprawiedliwości z prośbą o opinię w tej sprawie.

Nowelizacja ma dotyczyć taryfikatorów stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Za co zapłacimy więcej?

Resort sprawiedliwości poinformował, że propozycja dotyczy podwyższenia "kwoty mandatu lub zakresu możliwej grzywny za określone wykroczenia, w tym z obszaru ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych, a także za spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz za zaśmiecanie przestrzeni publicznej".

Warto podkreślić, że "wysokość kary grzywny za poszczególne wykroczenia ustawowo się nie zmienia – zwiększa się wyłącznie kwota mandatu" – przekazało MS. Projekt dotyczy kilkudziesięciu wykroczeń, a wzrost minimalnego mandatu często wynosi ok. 100 proc.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

"Warto podkreślić, że to rozporządzenie wydaje Prezes Rady Ministrów na wniosek MSWiA, uzgodniony z MS" – zwrócił uwagę resort. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie.

Priorytet: bezpieczeństwo pieszych

Agata Furgała w Sejmie podkreśliła, że propozycja bierze pod uwagę najpoważniejsze naruszenia, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, a także nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną. "To nie jest tak, że nieracjonalnie idziemy z jakąś bardzo wysoką propozycją zmian. Tylko tam, gdzie faktycznie ta wysokość mandatów się zdezaktualizowała przez lata i tam, gdzie widzimy, że tych naruszeń jest dużo, bądź są poważne w skutkach" – wskazała.

Obniżenie progu dla maksymalnych kar?

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, insp. Robert Koźlak, zwrócił uwagę na potrzebę obniżenia progu, od którego kierowcy płacą maksymalne kary za przekroczenie prędkości. Jego zdaniem, maksymalny mandat w wysokości 2,5 tys. zł, a w przypadku recydywy 5 tys. zł, powinni płacić kierowcy przekraczający prędkość o 51 km/h. Obecnie mandaty maksymalnej wysokości płacą kierowcy, którzy przekroczą prędkość o co najmniej 71 km/h.

Stanowisko MSWiA

Szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, zapytany o propozycję zmian w taryfikatorze, powiedział, że "nie ma żadnych decyzji w tej sprawie". "Czekamy na to, aż prawnicy wypracują ostatecznie rozwiązania jeśli chodzi o nowelizację Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu karnego. Są różne głosy ekspertów, różne głosy urzędników. Te działania w moim przekonaniu muszą być całościowe. Najpierw ustawa, potem dyskusja o zmianie taryfikatora" – wskazał.

Ostatnie zaostrzenie kar

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych miało miejsce w styczniu 2022 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Regulacja m.in. podwyższyła maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd – z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – do 5 tys. zł.

Również od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie z taryfikatorem, mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą:

do 30 km/h – do 400 zł;

od 31 do 40 km/h – co najmniej 800 zł;

41-50 km/h – 1000 zł;

51-60 km/h – 1500 zł;

61-70 km/h – 2000 zł;

71 km/h i więcej – 2500 zł.

W przypadku recydywy kwoty te są dwukrotnie wyższe.

