Biedronka wydłuża godziny otwarcia na majówkę 2025

Pierwszy długi weekend tej wiosny przypada tuż po Świętach Wielkanocnych, a krótszy tydzień handlowy zmusza do szybszego zaopatrzenia się w najpotrzebniejsze produkty. Dlatego Biedronka uruchamia specjalny maraton zakupowy – od wtorku 29 kwietnia od godziny 5:30 aż do środy 30 kwietnia do 23:30 sklepy będą czynne bez przerwy.

"Możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze - także w środku nocy - daje swobodę spokojnego zaplanowania zakupów również osobom, które wykonują zawód w niestandardowych godzinach pracy" – podkreśla Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Biedronka – gdzie sprawdzić godziny otwarcia?

Godziny pracy poszczególnych placówek Biedronki dostępne są na stronie internetowej www.biedronka.pl/pl/sklepy, w aplikacji Moja Biedronka oraz w komunikatach na drzwiach sklepów. Dodatkowo, w piątek 2 maja, sklepy będą również czynne dłużej.

Specjalne promocje na mięsa i grillowe dodatki

Z myślą o majówkowych spotkaniach przy grillu, Biedronka przygotowała bogatą ofertę w atrakcyjnych cenach. Od 28 do 29 kwietnia w sprzedaży dostępne będą m.in. stek z antrykotu wołowego w marynacie grillowej za 6,49 zł/100g oraz szaszłyk grillowy Chakalaka za 16,99 zł/400g.

Dodatkowo tylko we wtorek, 29 kwietnia, klienci mogą skorzystać z promocji "1+1 gratis" na wszystkie świeże mięsa wieprzowe pakowane próżniowo Kraina Mięs oraz na karkówkę grillową Czas na Grill Mega Paka, pod warunkiem posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Vouchery i rabaty w Biedronce na majówkę

Sieć wprowadza także system voucherów, aby jeszcze bardziej zachęcić do zakupów:

W poniedziałek 28 kwietnia, za zakupy za minimum 299 zł, można otrzymać voucher 40 zł. W dniach 29–30 kwietnia, za zakupy za 499 zł, klient zyskuje jednocześnie 25 zł rabatu od razu i voucher 25 zł na zakupy 2 maja.Warunkiem jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka, a minimalna wartość ostatniej transakcji to 26 zł. Warto pamiętać, że promocje nie obejmują m.in. alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Grillowy niezbędnik i akcesoria do majówki

Aby kompleksowo przygotować się do sezonu grillowego, Biedronka oferuje od 28 kwietnia do 2 maja brykiet lub węgiel drzewny w promocji "1+1 gratis". Ponadto, dostępne są komplety naczyń jednorazowych Czas na Grill w promocji "2+1 gratis".

W wybranych sklepach można też kupić profesjonalny sprzęt:

* grill gazowy LANDMANN za 1799 zł (od 26 kwietnia do 2 maja),

* grill węglowy INFLAME za 459 zł,

* zestawy piknikowe SMUKEE dla 6 osób w cenie 39,99 zł,

* akcesoria do napojów i koktajli za 9,99 zł.